Bắt quả tang 17 người bay lắc trong quán karaoke

Đêm 18/6, cảnh sát bất ngờ kiểm tra quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu (phường 1, TP Vị Thanh, Hậu Giang) bắt quả tang 17 nam và nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Cuộc kiểm tra nêu trên do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an TP Vị Thanh thực hiện.

Tại phòng karaoke không số ở lầu 6, công an bắt quả tang 11 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản và thu giữ 7 ly thủy tinh bên trong có chất lỏng màu nâu nghi là ma túy cùng các vật dụng dùng để sử dụng ma túy (đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn, thẻ ATM và bật lửa...).

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang trong lúc đang phê ma túy.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang thêm 6 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng khác cũng thuộc lầu 6. Tang vật tạm giữ gồm đĩa có chứa chất bột màu trắng được kẻ thành đường nghi là ma túy, ly thủy tinh có chứa dung dịch nghi là ma túy, thẻ nhựa, ống hút tự chế, bật lửa, cùng một số vật dụng liên quan.

Qua kiểm tra, tất cả 17 thanh niên đều dương tính với chất ma túy. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận sau khi đi đám tiệc thì rủ nhau thuê phòng karaoke để ca hát, nhậu nhẹt và cùng nhau sử dụng ma túy, trong lúc đang phê thì bị bắt.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.