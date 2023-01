Bắt quả tang 16 người có hành vi đánh bạc ngày Tết

Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc, bắt quả tang 16 người tham gia.

Rạng sáng 21/1 (tức ngày 30 Tết), Công an huyện Bảo Lâm phát hiện tại bản Báng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, có nhiều người tụ tập đánh bạc.

Công an huyện bắt quả tang 16 con bạc đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa, thu hơn 7 triệu đồng tiền mặt, nhiều công cụ đánh bạc cùng đồ vật, tài liệu khác. Công an huyện Bảo Lâm đã đưa nhóm này về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tang vật vụ án.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Bảo Lâm đã tạm giữ hình sự Lục Văn Hưng (sinh năm 1975, trú tại Bản Báng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) về hành vi Tổ chức đánh bạc trái phép.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.