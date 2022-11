Bắt quả tang 14 người phê ma túy trong quán karaoke

Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt quả tang 14 người (6 nữ, 8 nam) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 12 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 16/11, Công an thành phố Vinh cho biết đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nghệ An) vừa phá chuyên án, triệt xóa một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn.

Vào khoảng 2h ngày 15/11, Công an thành phố Vinh và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, kiểm tra quán karaoke Khánh Anh, thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh.

Hiện trường khi cơ quan công an phá chuyên án.

Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt quả tang 14 người (6 nữ, 8 nam) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 12 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 3,125 gram ma túy ketamine cùng các dụng cụ sử dụng ma túy khác.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người gồm: Nguyễn Thị Bé (chủ quán, SN 1989, trú tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh) bị tạm giữ để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; 7 người khác bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một phụ nữ bị tạm giữ để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Những người còn lại bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.