Bắt quả tang 126 người trong sới bạc ở TP.HCM

Những người tổ chức sới bạc tung tin đã “bao công an” để lôi kéo con bạc đến đây sát phạt.

Ngày 17/6, Công an huyện Bình Chánh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá sòng bạc quy mô lớn do Thân Công Thành (còn gọi là Ten, 43 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, qua trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh xác định một nhóm người có biểu hiện lôi kéo, tổ chức đánh bạc với hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại xã Quy Đức. Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) lên kế hoạch triệt phá.

Cảnh sát bắt quả tang 126 người tham gia đánh bạc ở TP.HCM. Ảnh: T.L.

Chiều 16/6, hàng chục cảnh sát hóa trang ập vào khu đất trống ở xã Quy Đức, bắt quả tang 126 người đang đánh bạc, thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng .

Qua điều tra, cảnh sát xác định ngoài Thành còn có nhiều nghi phạm giữ vai trò tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Trung Hiếu (44 tuổi), Thân Công Thoại (22 tuổi), Thái Ngọc Nhã (36 tuổi), Phạm Đại Dương (32 tuổi), Bùi Công Khanh (32 tuổi), Nguyễn Văn Hải (43 tuổi).

Theo Công an huyện Bình Chánh, đường dây này được tổ chức tinh vi, kín kẽ, muốn vào được sới bạc phải lọt qua nhiều lớp an ninh. Mới hoạt động 4 ngày nhưng sới bạc quy tụ con bạc từ nhiều nơi.

“Các nghi phạm tung tin đồn đã “bao công an”, khiến nhiều con bạc tin tưởng, đến chơi rất đông. Sới bạc hoạt động 3 ngày, đến ngày thứ 4 đã bị chúng tôi triệt phá”, đại diện Công an huyện Bình Chánh chia sẻ.