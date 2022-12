Bắt phó giám đốc doanh nghiệp vận chuyển hơn một tấn chất độc xyanua

Sử dụng xe bán tải vận chuyển hơn một tấn chất độc xyanua từ Hà Nội lên Lai Châu, một phó giám đốc doanh nghiệp vừa bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng CSGT Công an huyện Than Uyên và đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục QLTT tỉnh bắt Nguyễn Quốc Huy (SN 1983, trú tổ 25, phường Đông Phong, TP Lai Châu) vận chuyển hơn một tấn chất độc xyanua (Natri cyanide).

Theo đó, vào lúc 5h ngày 7/12, tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, phát hiện ôtô bán tải BKS 25C-036.xx có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 20 bao tải, bên trong có chứa hạt tinh thể vón cục, màu trắng nghi là chất độc xyanua. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa người này, phương tiện cùng toàn bộ số hóa chất kể trên về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Kiểm đếm tang vật tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Huy khai nhận đã mua 20 bao hóa chất có chứa thành phần chất Natri cyanide từ một chi nhánh tại Hà Nội rồi vận chuyển về Lai Châu để phục vụ hóa vàng, trên đường vận chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Natri cyanide là chất cực độc được sử dụng để chiết vàng và các kim loại quý khác từ quặng. Khi ăn nhầm khoảng 100 mg đến 200 mg Natri cyanide, nạn nhân sẽ mất ý thức trong vòng một phút và có thể tử vong sau 2 giờ nếu không được điều trị kịp thời.

Lực lượng chức năng tiến hành trích mẫu hóa chất thu giữ được để phục vụ công tác giám định.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra làm rõ.