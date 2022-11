Bắt nhóm trộm xe máy của sinh viên ĐHQG TP.HCM khi đi xem đại nhạc hội

Nhiều sinh viên đi xem ca nhạc trong ký túc xá, để xe tràn lan nên bị trộm. Nhận tin báo, công an TP Dĩ An tìm ra điểm tập kết của băng trộm cũng ở trong Đại học quốc gia.

Ngày 12/11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1993, quê An Giang), Nguyễn Hữu Thi (SN 1999, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Phong (SN 2006, quê TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 10/11, nhiều sinh viên đi xem đại nhạc hội trong ký túc xá khu A Đại học Quốc Gia TP.HCM (thuộc KP Tân Lập, phường Đông Hòa, TP Dĩ An).

Sinh viên để xe tràn lan không người trông coi, nên đã bị lấy trộm.

Quân, Thi và Phong.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự công an TP Dĩ An triển khai lực lượng và nhanh chóng xác định địa điểm các đối tượng tập kết xe sau khi trộm được là tại xưởng nước đá gần bến xe buýt Khu A (thuộc KP Tân Lập, phường Đông Hoà) do tên Nguyễn Văn Quân làm chủ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 6 xe máy không rõ nguồn gốc (trong đó có các xe do bị hại trình báo) và nhiều dụng cụ như tua vít, biển số xe… nên tiến hành tạm giữ và đưa những người liên quan gồm Nguyễn Hữu Thi, Nguyễn Thanh Phong về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, Thi, Phong khai nhận bản thân cùng Phúc, Moi (chưa rõ lai lịch) lợi dụng sơ hở của người dân khi đi xem đêm đại nhạc hội, để xe tràn lan nên bẻ khoá lấy trộm đem về nhà Quân cất giấu nhằm thay biển số, bán lấy tiền chia nhau tiền tiêu tài.

Vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh, làm rõ.