Bắt nhóm trộm chó bắn chết người ở Long An

Sau khi dùng súng điện tự chế bắn ông Hải gục tại chỗ, Thuận chạy xe máy chở Chơn về Đồng Tháp lẩn trốn.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Tân Hưng bắt giữ 3 nam thanh niên trộm chó, gây ra cái chết đối với ông Huỳnh Thanh Hải (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi).

Danh tính 3 người này là Nguyễn Quốc Trầm (33 tuổi), Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi) và Trần Văn Thuận (20 tuổi, cùng quê Đồng Tháp).

Bà con, hàng xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: A.L.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai tối 26/3, 3 người đi trên 2 xe máy từ Đồng Tháp đến huyện Tân Hưng (Long An) tìm bắt chó.

Sau khi bắt được 2 con chó, cả nhóm đến trước nhà ông Hải ở ấp Cả Cát (xã Vĩnh Lợi) dùng súng điện bắn một con chó đang nằm trong sân thì bị người nhà phát hiện.

Hai cha con ông Hải chạy ra yêu cầu nhóm này bỏ con chó lại nhưng gặp phải kháng cự. Trong lúc giằng co, Chơn cầm súng điện tự chế bắn vào hông phải của ông Hải. Nạn nhân bị điện giật ngã xuống đất.

Sau khi gây án, Thuận chở Chơn bỏ trốn về Đồng Tháp. Riêng Trầm ở lại hiện trường cùng với một số người đưa ông Hải đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Trầm bị công an địa phương bắt giữ sau đó. Đến 13h ngày 27/3, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Thuận và Chơn khi cả 2 đang lẩn trốn tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận hành vi phạm tội.