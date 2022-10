Bắt nhóm thiếu niên dùng hung khí chặn xe người đi đường xin tiền

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiếp tục tạm giữ hình sự nhóm đối tượng dùng hung khí chặn xe người đi đường xin tiền để điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nhóm đối tượng đã bị tạm giữ gồm Ka Să Ha Gim (19 tuổi), Ka Să Ja Gin (17 tuổi), Ka Să Nam Dương (16 tuổi). Riêng đối tượng còn lại là Să Ha Mi Khiếp mới 14 tuổi, nên được gia đình bảo lãnh, giám sát, có mặt theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, tối 8/10, nhận được tin báo từ công an xã Nam Hà về việc ông Lê Quang C. (68 tuổi, trú thôn Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) trình báo mình bị nhóm đối tượng 4 người cầm dao, rựa phát chặn đầu ôtô xin tiền. Lo sợ xe bị đập phá và bị gây thương tích, ông C. buộc phải đưa cho các đối tượng 100.000 đồng mới được rời đi.

Ka Să Ha Gim, người lớn tuổi nhất trong nhóm 4 người gây án. Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản, gây hoang mang, lo sợ cho người dân, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương, Công an huyện Lâm Hà đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm nhóm đối tượng này.

Đến rạng sáng 9/10, Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà xác định được nhóm đối tượng này cùng trú xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, nên đã triển khai lực lượng tiến hành truy bắt, áp giải các đối tượng đi xác định hiện trường, thu hồi và tạm giữ các tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này khai nhận, trong đêm 8/10, cả nhóm thực hiện 4 vụ chặn xe, dùng hung khí uy hiếp để xin tiền, cưỡng đoạt tài sản, trong đó có nạn nhân là ông C. Tổng số tiền cả nhóm cưỡng đoạt được là 416.000 đồng và chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an huyện Lâm Hà tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.