Bắt nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản

Năm thanh niên gọi điện thoại yêu cầu Cảnh đưa tiền và đe dọa nạn nhân sẽ bị đánh nếu không thực hiện. Trong lúc nhóm này nhận tiền từ nạn nhân thì bị công an bắt giữ.

Ngày 20/11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Lâm (36 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc), Huỳnh Diện (23 tuổi, quê Bạc Liêu), Trần Văn Họp (18 tuổi, quê Kiên Giang) và Lâm Phát Tài (19 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

3 trong số 4 thanh niên cưỡng đoạt tài sản bị công an bắt. Ảnh: A.L.

Theo công an, ngày 7/11, Diện và Lâm lên kế hoạch đánh Nguyễn Văn Cảnh (36 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ) theo yêu cầu của một người với giá 7 triệu đồng.

Cả hai tiếp tục liên lạc với Họp và Tài, rủ tham gia cùng.

Nhóm này thay phiên nhau gọi điện thoại đe dọa Cảnh, bắt anh này đưa tiền. Lo sợ, Cảnh đồng ý gặp Diện, Họp, Lâm, Tài tại khu vực cầu An Hạ (huyện Đức Hòa) để đưa số tiền 3 triệu đồng.

Trong lúc nhận tiền, cả nhóm bị Công an huyện Đức Hòa ập vào bắt giữ.