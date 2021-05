Bắt nhóm phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác

Quá trình điều tra, ban chuyên án thu giữ 9 hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn rác gồm 384 cổng kết nối SIM, 200 điện thoại và hơn 7.000 SIM điện thoại.

Chiều 21/5, Phòng 6 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết vừa phối hợp với lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương triệt phá băng nhóm phát tán hàng trăm triệu tin nhắn lên mạng xã hội.

Việc điều tra được thực hiện khi cơ quan chức năng phát hiện hoạt động phát tán tin nhắn rác với số lượng đặc biệt lớn. Ngoài tin nhắn quảng cáo về bất động sản, trò chơi, làm giả giấy tờ hay tín dụng đen, công an ghi nhận được nhiều tin tuyên truyền thông tin xấu độc, chống phá, mê tín dị đoan… được phát tán.

Qua xác minh, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác định Vũ Bích Hòa và Hoàng Thu Trang (cùng ở Hà Nội) là 2 người điều hành một trong các đường dây phát tán tin nhắn rác quy mô lớn.

"Nhóm này thu lời bất chính hàng tỷ đồng từ hành vi phát tán tin nhắn rác lên không gian mạng, cơ quan chức năng đang làm rõ thêm các tình tiết", đại diện Phòng 6 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho hay.

Tang vật vụ án sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội do Cục An ninh mạng thu giữ. Ảnh: X.T.

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 17/5, công an đồng loạt khám xét 6 địa điểm tại Hà Nội, Hải Dương và TP.HCM bị tình nghi liên quan, qua đó bắt quả tang Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (25 tuổi, cùng trú TP.HCM), Nguyễn Văn Đức (21 tuổi) và Lê Văn Hậu (37 tuổi, ở Hải Dương) đang tung hàng trăm tin nhắn rác lên mạng.

Quá trình điều tra, ban chuyên án thu giữ 9 hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn rác gồm 384 cổng kết nối SIM, 200 điện thoại để gửi tin nhắn, hơn 7.000 SIM điện thoại.

Hòa và Trang khai sau khi nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, họ giao cho nhóm của Tuấn tung tin nhắn lên mạng. Đến nay, nhóm này đã phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, xem xét xử lý nhóm này về hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự.