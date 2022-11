Bắt nhóm nghi phạm cướp điện thoại của bé gái 5 tuổi

Quá trình điều tra vụ cướp điện thoại ở địa phương, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đã bắt 3 nghi phạm liên quan đến 2 vụ cướp.

Ngày 14/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Tuyền (27 tuổi), Nguyễn Văn Thảo (27 tuổi) và Trần Hòa Thuận (29 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 11/11, Thảo lái xe máy chở Tuyền lưu thông trên tỉnh lộ 941. Khi đến xã Bình Hòa, Thảo thấy anh Trần Văn Giang ngồi trên xe máy bên lề đường để nghe điện thoại.

Thảo, Tuyền và Thuận (từ trái qua). Ảnh: Tiến Tầm.

Thảo lái xe ép sát anh Giang để Tuyền thò tay cướp điện thoại rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 16h cùng ngày, Công an huyện Châu Thành xác định thủ phạm nên mời về trụ sở làm việc.

Thảo khai nhận ngoài việc cùng Tuyền thực hiện vụ cướp giật trên, trước đó vào ngày 5/11 đã cùng với Thảo cướp điện thoại của bé gái ở thị trấn An Châu.