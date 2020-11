Bắt nhóm giật dây chuyền tại lễ hội ở Tây Ninh

Gập và Ngân cùng đồng phạm trà trộn vào lễ hội tại Tòa thánh Cao Đài ở Tây Ninh để cướp tài sản; trên đường đem tài sản đi tiêu thụ thì nghi phạm bị công an bắt giữ.

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Tây Ninh, cho biết cơ quan này vừa trao trả 16 sợi dây chuyền vàng, một điện thoại di động cho 16 người dân bị cướp giật tài sản khi tham gia lễ hội trên địa bàn.

Theo công an, tối 29/9, Nguyễn Thị Kim Ngân (29 tuổi), Hồ Văn Gập (34 tuổi, cùng quê An Giang) và 20 đồng phạm thuê ôtô đến khu vực Tòa thánh Cao Đài ở TP Tây Ninh tham gia lễ hội Yến diêu trì cung, để tìm người sơ hở cướp tài sản.

Công an tỉnh Tây Ninh trao trả tài sản cho bị hại. Ảnh: B.T.

Nhóm này phân chia người cảnh giới công an, cướp giật, che chắn. Riêng Ngân có nhiệm vụ cất giấu tài sản cướp được.

Kết thúc lễ hội, Gập chạy xe máy chở Ngân về An Giang để tránh sự phát hiện của công an, những người còn lại về quê bằng ôtô.

Tuy nhiên, khi đến thị trấn Gò Dầu, Gập và Ngân bị công an bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 30 sợi dây chuyền vàng, 16 sợi dây chuyền bạch kim, 7 mặt dây chuyền vàng, 13 triệu đồng… Tổng số tài sản công an thu giữ trị giá khoảng 274 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, cả hai còn khai thực hiện nhiều vụ cướp khác vào tối 30/9 tại TP Cần Thơ, lấy được 20 sợi dây chuyền các loại.

Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Gập và Ngân về tội Cướp tài sản. Công an cũng tìm được 16 bị hại và trao trả tài sản. Số tài sản còn lại, công an tiếp tục xác minh, làm rõ.