Bắt nhóm giả cảnh sát hình sự cướp môtô và điện thoại

Khanh lấy ra trong hộc xe một gậy ba khúc bằng kim loại và tự xưng là cảnh sát hình sự. Anh ta yêu cầu nạn nhân đứng im để kiểm tra và uy hiếp.

Ngày 21/4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Đủ (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Cao Hồng Đệ (20 tuổi, quê Kiên Giang), Lê Chí Khanh (17 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Nạn nhân của vụ cướp là N.N.Đ. (19 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang).

Theo Công an thị xã Tân Uyên, ngày 13/4, do cần tiền tiêu xài, Khanh, Đủ và Đệ đã bàn bạc rồi rủ nhau đi cướp tài sản.

Nhóm người tự xưng là cảnh sát, sau đó cướp tài sản đã bị Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại địa bàn phường Tân Hiệp, Khanh, Đủ, Đệ đang đứng ở bên đường thì nhóm của Đ. đi qua rủ đua xe. Thấy vậy, Khanh lấy trong hộc xe một gậy ba khúc bằng kim loại chỉ vào người Đ. và tự xưng là cảnh sát hình sự, rồi yêu cầu đứng im để kiểm tra và uy hiếp Đ.

Do quá hoảng sợ nên Đ. lấy ra các giấy tờ tùy thân để trên yên xe. Sau đó, nhóm cướp chiếm đoạt của Đ. xe máy hiệu Suzuki Satria màu xanh dương, biển số 95B1-801.05 và một điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Chiếc xe tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua điều tra, công an đã xác minh và bắt giữ Khanh, Đủ, Đệ. Ngoài ra, cơ quan công an bắt thêm Trần Hoàng Anh (29 tuổi), Lê Thị Thu Hồng (36 tuổi, cùng quê Cần Thơ), Nguyễn Thị Ngọc Nhã (23 tuổi, quê Tiền Giang) để làm rõ hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm.

Công an cho biết nhóm người trong vụ án đều có mối quan hệ quen biết bạn bè ngoài xã hội, không có việc làm, không có nơi cư trú ổn định, nghiện ma túy.

Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo người dân, khi phát hiện những người nghi vấn tự xưng là công an nhằm cướp tài sản, cần nhanh chóng báo ngay cho công an gần nhất để kịp thời xử lý.