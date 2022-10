Bắt nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke Nữ hoàng

12 người độ tuổi 20-34 tụ tập sử dụng ma túy ở quán karaoke Nữ hoàng thuộc khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 6/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài và Công an phường Tân Phú tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng số 208, quán karaoke Nữ hoàng, thuộc khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, có 12 người, độ tuổi 20-34 đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra tại phòng số 208, lực lượng chức năng phát hiện dĩa sứ có chất bột màu trắng, bịch nylon bên trong chứa bột màu trắng, ống hút được cuộn từ tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng và một số tang vật khác phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Hiện trường nơi nhóm đối tượng sử dụng ma túy bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.

Các đối tượng khai nhận chất bột màu trắng trong dĩa sứ và bịch nylon là ma túy tổng hợp dạng khay. Test nhanh 12 người, 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Cơ quan Công an ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Công (24 tuổi, trú khu phố Tân Trà, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài); Nông Đại Trung (26 tuổi, trú ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) và Lê Văn Hậu (34 tuổi, trú xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là quản lý của quán karaoke). Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Đồng Xoài tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.