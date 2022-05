Bắt nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở hội chợ

Từ Long An đến TP Bến Tre, nhóm của Thái vào khu vực tổ chức hội chợ để dàn cảnh cướp giật dây chuyền, nhẫn vàng.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thái (49 tuổi), Tô Thị Bé Bảy (58 tuổi), Nguyễn Văn Trường (21 tuổi), Nguyễn Thị Bé Thu (23 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) và Nguyễn Công Ngọc (56 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Nhóm 5 người dàn cảnh cướp giật tài sản bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai biết TP Bến Tre tổ chức hội chợ thương mại. Tối 20/5, họ thuê ôtô đi từ tỉnh Long An đến TP Bến Tre, sau đó trà trộn vào khu vực khách tham quan, mua sắm để cướp giật tài sản.

Các bị can dàn cảnh cướp giật 2 sợi dây chuyền, 1 nhẫn vàng của 2 khách tham quan (trị giá gần 80 triệu đồng) rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo của nạn nhân, cảnh sát đã bắt giữ nhóm người liên quan.