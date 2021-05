Bắt nhóm đâm chết người tại tiệc sinh nhật

Mâu thuẫn với nhóm tổ chức sinh nhật tại quán nhậu, Thanh gọi điện thoại rủ đồng bọn dùng hung khí truy sát một người.

Ngày 2/5, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Thanh (Thanh “Râu”, 23 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) cùng 5 nghi can khác để điều tra hành vi Giết người. Tang vật của vụ án gồm 3 con dao tự chế, 1 dao xếp đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 30/4, anh Nguyễn Văn Khánh (19 tuổi, người địa phương) tổ chức tiệc sinh nhật tại quán nhậu ở ấp Phú Hòa 2. Lúc này, Thanh cùng nhóm bạn đến nhậu và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với bạn của anh Khánh.

Mặc dù được mọi người xung quanh can ngăn, Thanh vẫn gọi điện cho Hồ Phước Đại (16 tuổi), Nguyễn Phi Phàm (19 tuổi), Huỳnh Tiến Khoa (15 tuổi), Trần Hải Nam và Trịnh Minh Chiến (cùng 18 tuổi) mang hung khí đến quán nhậu để “thua đủ” với đối phương.

Trong lúc ẩu đả, Thanh dùng dao đâm anh Khánh tử vong rồi cùng đồng bọn bỏ trốn. Đến 3h ngày 1/5, 6 nghi can bị cơ quan điều tra bắt giữ.