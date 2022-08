Bắt nhóm cho vay lãi nặng, quay clip để khống chế

Một yêu cầu bắt buộc nhóm này đưa ra là quay clip trực diện mặt người vay, yêu cầu họ tự đọc tên tuổi, địa chỉ số nhà hoặc tên công ty, cùng số tiền vay.

Chiều 7/8, Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin cho biết vừa bắt nhóm 6 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện có vài chục nạn nhân là người vay tiền của nhóm đối tượng này với lãi suất 30%/tháng.

Thiếu tá Huỳnh Quốc Vũ, Phó Đội trưởng Đội 3, nhấn mạnh đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng theo phương thức thủ đoạn rất mới, hoạt động chưa được bao lâu đã bị Phòng CSHS phát hiện, triệt phá.

“Để bắt nhanh được nhóm đối tượng hoạt động tinh vi này trong thời gian ngắn là hiệu quả của công tác bám sát địa bàn, kết hợp với tuần tra mật phục và sự đoàn kết của toàn đội”, thượng úy Trần Tiến Dũng, trinh sát Đội 3, cho biết thêm.

Qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát đội 3 phát hiện gần đây xuất hiện các nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.HCM, nên chủ động củng cố hồ sơ, mật phục để bóc gỡ.

Khoảng 14h ngày 3/8, sau quá trình theo dõi, tổ trinh sát đội 3 bất ngờ áp sát, kiểm tra hành chính Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1990, tạm trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Cao Xuân Dũng (SN 1991, cùng quê Hải Phòng) tại đường Lê Văn Thọ (phường 14, quận Gò Vấp).

Ngoài 4 điện thoại di động (ĐTDĐ) thu giữ của Mạnh và Dũng, cùng một xe máy hiệu SH Mode, tổ trinh sát còn lập biên bản thu nhiều chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD), hộ khẩu và các loại giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người khác nhau.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng bị tạm giữ.

Chưa kể, điện thoại của Mạnh có lưu trữ rất nhiều đoạn clip thể hiện nội dung có người vay tiền của Mạnh với lãi suất cao. Tài liệu quả tang bước đầu thu giữ được của Mạnh phần nào khớp với tài liệu, chứng cứ về hoạt động của nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đội 3 đã thu thập được trước đó, nên Mạnh và Dũng được đưa về đơn vị để điều tra.

Băng nhóm cho vay lãi nặng có hình thức rất mới, và đội 3 đã tập trung lực lượng để bóc gỡ, ngăn chặn trong thời gian nhanh nhất.

Từ lời khai của Mạnh và Dũng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua ngày 4/8, đội 3 tỏa ra các hướng, đồng loạt tiến hành bắt giữ Nguyễn Mai An (SN 1986, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Cường (SN 1997, ngụ Phú Thọ), Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1984, quê Hải Phòng) và Bùi Ngọc Phương (SN 2002, quê Hải Phòng, cùng cư ngụ phường 11, quận Gò Vấp) để mở rộng điều tra.

Lời khai của nhóm đối tượng cho thấy An và Mạnh là 2 đối tượng cầm đầu nhóm cho vay. Tang vật thu giữ bước đầu của nhóm An - Mạnh gồm 48 CMND, 15 CCCD, 26 sổ hộ khẩu (gồn cả photo và bản chính), 6 giấy vay tiền, 18 giấy phép lái xe, 7 cà vẹt xe, 5 giấy khai sinh, hộ chiếu… cùng nhiều cuốn tập có chữ ký của Mạnh, An và nhóm đối tượng dùng vào việc theo dõi con nợ và thu hồi tiền.

Bước đầu, nhóm An - Mạnh thừa nhận cho khoảng vài chục người vay, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Hiện Phòng CSHS làm việc được với nhiều nạn nhân và đang tiếp tục điều tra thêm.

Hồ sơ giấy tờ vay nợ cơ quan công an thu được của nhóm An - Mạnh.

Nhóm đối tượng khai nhận hoạt động cho vay trả góp từ tháng 3 đến nay bằng hình thức in tờ rơi phát tận cổng, sân nhà dân vào khoảng thời gian từ 3h đến 5h. Trong đó, tiền gốc là do An, Mạnh và Dũng bỏ ra. Cường, Phương và Tuyền là những người làm công ăn lương. Mạnh là người giữ các số điện thoại đã đăng trên tờ rơi quảng cáo để người cần vay tiền sẽ liên lạc.

Nhận được điện thoại của người vay, nhóm An - Mạnh sẽ đến tận nhà để xác minh nơi ở hoặc công ty làm việc, nếu thấy đúng sẽ cho giải ngân. Ngoài lưu trữ các bản photo về CCCD, CMND, cà vẹt, giấy phép lái xe, một yêu cầu bắt buộc nhóm này đưa ra là quay clip trực diện mặt người vay, yêu cầu họ tự đọc tên tuổi, địa chỉ số nhà hoặc tên công ty, cùng số tiền vay.

Về số tiền cho vay phần nhiều là trên dưới 10 triệu đồng, số ít được vay vài chục triệu đồng. Lãi suất cho vay là 30%/tháng và người vay phải trả góp trong vòng 24-25 ngày.

Phòng CSHS đang tiếp tục điều tra mở rộng.