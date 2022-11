Bắt nhóm bảo kê và hủy hoại tài sản các quán cà phê

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm do Trần Hữu Lành (SN 1995) cầm đầu để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 28/10, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng bắt và mời đến làm việc 9 người. Thời điểm trên, nhóm Lành mang theo nhiều hung khí như, dao tự chế, mã tấu, rựa... đến các quán cà phê “Hải Nhớ”, “Cô Chủ Nhỏ”, “Ánh Sao” thuộc địa bàn xã Trường Hòa và xã Trường Tây (thị xã Hòa Thành) để đập phá tài sản, hòng buộc chủ quán phải cho chúng “bảo kê” 500.000 đồng/ngày. Nhóm người bị bắt giữ tại cơ quan công an. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận gồm: Lành, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 2003), Nguyễn Duy Nhuận (tự “Đốm”, SN 1987), Nguyễn Phúc Hậu (SN 1995), Lê Minh Hưng (SN 1997), Nguyễn Trung Kiên (SN 1997), Nguyễn Duy Phú (tự “Phú Bò”, SN 1985, cùng ngụ thị xã Hòa Thành), Võ Hùng Cường (SN 1993 , ngụ TP Tây Ninh) và Nguyễn Thế Chia (SN 1998, ngụ huyện Châu Thành). Từ tháng 9 đến thời điểm bị bắt, nhóm của Lành sử dụng hung khí đe dọa thu tiền “bảo kê” tại một số quán cà phê thuộc xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành và xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, cùng nhau ăn nhậu và tiêu xài cá nhân. Đáng lưu ý, những người trong nhóm Lành đều có tiền án, tiền sự về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản. 2 cuốn sách giúp hiểu rõ hơn về luật hình sự 1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đề cập các điều luật về đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. 2. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự giúp tìm ra những điểm mấu chốt mang tính bản chất để phân biệt tội danh này với tội danh khác. Số phận trùm mafia từng có máy bay riêng trước tuổi 30 Trước tuổi 30, Michael Franzese đã có máy bay phản lực riêng, một chiếc trực thăng, nhiều ngôi nhà và 300 thuộc hạ.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-nhom-bao-ke-va-huy-hoai-tai-san-cac-quan-ca-phe-i673390/