Bắt nhịp xu thế 4.0 khi theo học IT tại Aptech

Là một trong những đơn vị uy tín, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech là điểm đến của nhiều bạn trẻ yêu thích ngành CNTT.

Sự phát triển của lĩnh vực CNTT những năm gần đây đã tạo điều kiện để nguồn nhân lực ngành IT tăng lên đáng kể. Dù vậy, theo “Báo cáo về thị trường IT Việt Nam 2021” của TopDev, chỉ có khoảng 16.500 trong tổng số 55.000 sinh viên chuyên ngành IT đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Lựa chọn đơn vị đào tạo và phương pháp học tập phù hợp là một trong những yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Với môi trường đào tạo chuyên nghiệp, chương trình học toàn diện, bằng cấp quốc tế, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Sau nhiều lứa sinh viên thành công, Aptech đón nhận sự tin tưởng và được các học viên, cựu học viên giới thiệu đến người thân, bạn bè.

Môi trường đào tạo chuyên nghiệp

Đứng trước lựa chọn ngành nghề, bạn Võ Bạch Phong Lan (lớp C2007G) phân vân giữa ngành điều dưỡng và CNTT. Được bạn Thái Ngọc Thanh Vân (lớp C1908I2) giới thiệu về Aptech, Lan quyết định thử sức ngành IT.

Chia sẻ lý do thuyết phục cô bạn vào học, Thanh Vân cho biết: “Mình biết đến Aptech do chị gái từng học ở đây. Ngoài ra, mình thấy môi trường học tập tốt, thời gian học ngắn nên sau khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Thầy cô ở trường cũng rất nhiệt tình…”. Đồng quan điểm, Phong Lan cho biết bản thân ấn tượng về môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại Aptech.

Thái Thị Thanh Vân (trái) và Võ Bạch Phong Lan (phải).

Chương trình đào tạo toàn diện

Yêu thích máy tính từ nhỏ, anh Nguyễn Huy Hoàng (cựu học viên lớp C1508I) quyết định đăng ký theo học tại Aptech. Sau khi hoàn thành chương trình học, anh giới thiệu em trai là Trần Tiến Đạt (học viên lớp C2009I1) vào học tại trường.

“Mình đã trải nghiệm và kiểm chứng chương trình học toàn diện tại Aptech, vì vậy mình muốn ‘dẫn đường’ cho bạn bè và người thân cơ hội học tập tại đây”, anh Hoàng chia sẻ.

Nguyễn Huy Hoàng và Trần Tiến Đạt.

Sau thời gian theo học tại Aptech, Tiến Đạt cho biết bản thân đã có lựa chọn đúng đắn. “Aptech mang đến cho mình kiến thức, môi trường học tập tốt. Trong quá trình học, mình được tham gia nhiều hoạt động phong trào do trường tổ chức như các cuộc thi học thuật, sự kiện du lịch…”, Đạt chia sẻ.

Bằng cấp quốc tế

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nhưng nhận thấy bản thân không phù hợp, anh Lê Thành Tiến (lớp C2011L) quyết định chuyển hướng sang CNTT - ngành học anh yêu thích từ lâu. Nhận thấy môi trường học tập tại Aptech có hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình, nhân viên thân thiện…, anh quyết định giới thiệu anh Nguyễn Lê Cường để cùng nhau theo đuổi ngành IT.

“Mình đã tìm hiểu và cảm thấy chất lượng giáo dục tại Aptech tốt. Do đó nếu có người thân, bạn bè muốn theo ngành CNTT thì mình sẽ giới thiệu”, anh Tiến nói.

Lê Thành Tiến và Nguyễn Lê Cường.

Anh Cường cho biết trong quá trình học tập, anh được thực hành thường xuyên để nâng cao kỹ năng và có thêm kinh nghiệm. Trải nghiệm tìm việc làm của anh cũng khá thuận lợi. “Học tại đây, mình được cam kết hỗ trợ việc làm, nhận bằng cấp có giá trị toàn cầu. Các nhà tuyển dụng bày tỏ sự tin tưởng khi biết mình là học viên Aptech”.

Tại Aptech, hai chuyên ngành chính là Công nghệ phần mềm và Khoa học dữ liệu - trí tuệ nhân tạo giúp người học nắm vững kiến thức, kỹ năng về lập trình. Trong suốt quá trình học, sinh viên được trang bị kỹ năng quản lý dự án, làm việc và quản lý nhóm dự án phần mềm. Trường cũng thường xuyên bổ sung và cập nhật các công nghệ mới.

Ngoài ra, Aptech có nhiều hoạt động hỗ trợ học tập khác như workshop, training ngắn hạn… để củng cố kiến thức, cập nhật những công nghệ mới cho sinh viên. Thêm vào đó, học viên được cam kết giới thiệu việc làm và bảo hành công nghệ trọn đời khi đăng ký nhập học tại Aptech. Độc giả tham khảo tại website aptechvietnam.com.vn.