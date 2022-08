Bắt nhịp cuộc sống hiện đại với máy hút bụi lau nhà Dreame H12

Thiết kế đẹp mắt, công nghệ thông minh và các tính năng nổi bật giúp máy hút bụi kết hợp lau nhà Dream H12 được lòng người dùng.

Cuộc sống tất bật khiến nhiều người không còn thời gian cho việc dọn dẹp nhà. Lúc này, các thiết bị dọn dẹp toàn năng như máy hút bụi lau nhà Dreame H12 trở thành giải pháp nâng tầm lối sống hiện đại, giải quyết những vết bẩn khó nhằn trong giây lát.

Thay đổi cách lau nhà truyền thống

Trước đây, việc lau dọn sàn nhà thường gồm nhiều bước như quét, hút và lau, cùng với đó là nhiều vật dọn dẹp phụ trợ. Ngoài ra, sinh hoạt gia đình thường xuyên phải đối mặt với những vết bẩn hỗn hợp khô lẫn ướt như thức ăn, lông thú cưng, bụi bặm... rơi rớt xuống nền nhà.

Với khả năng vừa hút vừa lau, loại bỏ mọi vết bẩn trong một lần sử dụng, Dreame H12 mang đến giải pháp cho lối sống hiện đại.

Dọn sàn nhà là nỗi ngán ngẩm của nhiều người, nay dễ dàng được xử lý với máy lau nhà Dream H12.

Đằng sau khả năng làm sạch này là động cơ không chổi than với lực hút đến 10.000 Pa. Động cơ chổi lăn độc lập cho tốc độ lên đến 9.300 vòng/phút. Để hút khô và lau ướt đồng thời hiệu quả, máy có thiết kế vách ngăn cách hộp nước sạch và nước bẩn. Con lăn siêu khỏe cùng lực hút mạnh và khả năng điều chỉnh lượng nước thông minh sẽ làm sạch các vết bẩn khó chịu trên sàn mà không để lại tàn tích.

Video - Dọn nhà nhanh gọn với máy hút bụi lau nhà Dream H12 Công nghệ hiện đại của máy hút bụi tịch hợp lau nhà Dreame H12 góp phần mang lại cuộc sống sạch sẽ, tiện nghi và thoải mái cho người dùng.

Khi sử dụng Dreame H12, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh 2 chế độ chỉ hút hoặc vừa hút vừa lau. Thực tế cho thấy cách thức lau dọn này hiệu quả và nhanh chóng hơn so với cây lau nhà bằng bọt biển thông thường. Bàn chải lăn có lực kéo riêng, do đó tiết kiệm lực khi sử dụng. Máy được thiết kế để dùng trọng lượng tạo lực ép sát mặt đất hơn, do đó hiệu quả làm sạch tốt hơn.

Tối ưu dọn sát cạnh với thiết kế con lăn cải tiến

Máy lau sàn hút bụi thông minh Dreame H12 kế thừa thiết kế của thế hệ tiền nhiệm. Ngoại hình hiện đại, chất liệu cứng cáp cao cấp, giao diện sử dụng đơn giản, cảm ứng siêu nhạy mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi. Sản phẩm có màu xám sang trọng, mang tính thẩm mỹ cao khi đặt trong nhà.

Điểm nổi bật ở thế hệ này là cải tiến con lăn tràn ra sát phần khung. Nhờ đó, bề mặt tiếp xúc làm sạch được tăng lên đáng kể, nâng cao tính ứng dụng thực tế ở các cạnh tường, góc phòng hay chân tủ.

Máy có khả năng lau dọn vết bẩn sát cạnh tốt.

Một điểm thông minh khác của Dreame H12 là bộ cảm biến giúp xác định mức độ bẩn trên sàn nhà, từ đó đưa ra các lực hút cũng như lượng nước xử lý sao cho phù hợp. Màn hình LED sẽ hiển thị màu sắc để báo độ bẩn khác nhau.

Màn hình LED thông minh hiển thị các thông số cần thiết của máy.

Về thời gian sử dụng, máy có thể chạy liên tục đến 35 phút với một lần sạc, đủ cho nhu cầu vệ sinh toàn bộ không gian trong nhà. Sản phẩm đi kèm dung dịch lau nhà chuyên dụng, giúp tăng khả năng làm sạch và kháng khuẩn.

Máy đi kèm sản phẩm lau dọn chuyên dụng để tăng khả năng làm sạch.

Đơn giản hóa việc vệ sinh với tính năng tự giặt con lăn

Một phiền toái thường gặp sau quá trình dọn dẹp là giặt giẻ bẩn. Với Dreame H12, việc này được giải quyết bằng tính năng tự vệ sinh con lăn độc đáo. Với một nút bấm, máy tự động làm sạch con lăn, loại bỏ vết bẩn và mùi khó chịu.

Tính năng tự làm sạch sau khi sử dụng của chiếc máy “toàn năng”.

Người dùng không cần thao tác thủ công, toàn bộ con lăn và ống hút sẽ được làm sạch tự động. Phần bàn chải răng cưa tác động đảm bảo việc vệ sinh nhanh chóng và hiệu quả hơn so với thế hệ trước. Mọi bụi bẩn bám trên chổi lăn, thậm chí cả lông và tóc sẽ được sẽ được tự động chuyển tới khay chứa nước bẩn, giúp ngăn chặn mọi sự tích tụ, giữ cho bàn chải luôn như mới, đảm bảo hiệu quả làm sạch cho lần làm việc tiếp theo.

Máy hút bụi lau nhà Dreamee H12 thích hợp với gia đình có con nhỏ hoặc bận rộn, giúp tối ưu và tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Trong dịp sale đặc biệt trên Lazada vào ngày 8/8, sản phẩm giảm còn hơn 11 triệu đồng.