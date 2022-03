Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái

Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Quốc Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái do liên quan đến vi phạm đất đai tại TP Biên Hòa.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quốc Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Phước Thái do liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, thành phố Biên Hòa.

Bị can Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam ông Trương Quốc Tuấn. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Cùng tội danh trên, Công an Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Hữu Thành. Thành là người bị thu hồi đất tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Trương Quốc Tuấn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái. Tuấn làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tuấn đã móc nối, thông đồng với một số cán bộ xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước), Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh thành phố Biên Hòa để làm các thủ tục hợp thức hóa nguồn gốc khu đất của Nhà nước thành đất tư nhân do Nguyễn Hữu Thành đứng tên để thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái.

Từ đây dẫn đến việc xác định sai đối tượng bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện khởi tố và bắt tạm giam 10 cán bộ đương chức và về hưu trên địa bàn thành phố Biên Hòa để điều tra vụ việc.