Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục dự trữ Nhà nước Mộc Châu

Công an tỉnh Sơn La bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Miên - nguyên Chi cục trưởng Chi cục dự trữ Nhà nước Mộc Châu.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La và Mộc Châu, ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Miên và Nguyễn Thị Nga.

Trước đó, trong thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2020, với vai trò là Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu, Nguyễn Văn Miên đã trực tiếp chỉ đạo, thống nhất với bộ phận kế toán lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp nhập, xuất kho gạo dự trữ quốc gia cao hơn thực tế chi trả gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Miên.

Đối với Nguyễn Thị Nga, trong thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2021, với vai trò là Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La, theo sự chỉ đạo của Chi cục trưởng đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp nhập, xuất kho gạo dự trữ quốc gia của Chi cục dự trữ Nhà nước Sơn La cao hơn thực tế chi trả gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước.

Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.