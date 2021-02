Bắt người thay tên đổi họ, trốn lệnh truy nã đặc biệt

Sau khi chém trọng thương hàng xóm, Võ Tiến Trung đã thay tên đổi họ, lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành.

Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bắt giữ Võ Tiến Trung (còn gọi Trung còi, 58 tuổi, trú xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song) khi đang trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Người này bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bom Bo, huyện Bù Đăng (Bình Phước).

Theo hồ sơ, Trung có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc.

Do mâu thuẫn cá nhân trong việc tranh chấp đất đai, chiều ngày 2/8/2020, Trung đã cầm dao đến nhà anh Lưu Quang Kiệt (45 tuổi, trú cùng xã Nâm N’jang) chém nạn nhân, gây thương tích 41%.

Võ Tiến Trung bị bắt sau nhiều tháng trốn lệnh truy nã.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định khởi tố bị can với Trung về tội Cố ý gây thương tích.

Do bị can này bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Võ Tiến Trung về tội Cố ý gây thương tích.

Quá trình lẩn trốn, Trung đã thay tên, đổi họ (sử dụng nhiều tên khác nhau như Nguyễn Văn Năm, Huỳnh Văn Mỹ...) rồi trốn tại địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước.

Sau nhiều tháng xác minh, đến rạng sáng ngày 25/2, tổ công tác của Công an huyện Đắk Song đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ khi Trung đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bom Bo, huyện Bù Đăng (Bình Phước).