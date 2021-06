Bắt người cầm đầu nhóm tín dụng đen ở Hải Phòng

Toàn và đồng bọn cho vay tiền với lãi suất 108-180%/năm. Người vay không trả nợ theo thỏa thuận sẽ bị nhóm tín dụng đen đe dọa, đánh đập.

Công an quận Lê Chân, Hải Phòng, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Vũ Toàn (36 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Vũ Toàn. Ảnh: CA.

Theo điều tra, Toàn cầm đầu nhóm thanh niên có tiền án, tiền sự chuyên cho vay nặng lãi ở quận Lê Chân, Hồng Bàng và huyện An Dương.

Cảnh sát xác định nhóm này thường cho vay tiền với lãi suất 108-180%/năm. Nếu không trả được tiền lãi hàng tháng, khách vay tiền sẽ bị đe doạ, đánh đập nạn nhân.

Ngày 11/6, Nguyễn Vũ Toàn bị bắt giữ. Công an đang làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý.