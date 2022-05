Bắt người bị truy nã khi về thăm vợ

Đoàn Văn Ân là người đang trốn quyết định truy nã nguy hiểm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt và di lý Đoàn Văn Ân (45 tuổi, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên) từ thành phố Cần Thơ về tới địa phương. Ân là người đang trốn quyết định truy nã nguy hiểm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đoàn Văn Ân bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn.

Khoảng 6h30 ngày 17/12/2021, qua tin báo của người dân, lực lượng Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên bắt quả tang Ân tàng trữ một bọc nylon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi vấn là ma túy.

Tại cơ quan công an, Ân khai nhận chất bột màu trắng trong bọc nylon trên là heroine mua về chích cho những con gà đá Ân nuôi. Qua test nhanh, Ân âm tính với chất ma túy nên cho gia đình bảo lãnh.

Theo kết quả giám định, chất bột trong bọc nylon thu giữ trên người Ân là heroine, có trọng lượng 0,1118 gram. Ngày 23/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Ân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 15/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Ân về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, trưa ngày 6/5, Ân bị bắt giữ khi về thăm vợ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.