Bất ngờ từ danh sách đề cử Oscar 2022

Ngày 8/2, danh sách đề cử chính thức của Oscar 2022 đã được công bố. Nhiều cái tên mang đến bất ngờ cho khán giả.

The Power of the Dog dẫn đầu danh sách với 12 đề cử

Hạng mục phim xuất sắc năm nay là cuộc cạnh tranh giữa các tựa phim Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog và West Side Story. Đây đều là các tựa phim đã giành nhiều giải thưởng quan trọng tiền Oscar. Trong đó, The Power of the Dog đã được trao cúp Quả cầu Vàng 2022 cho Phim xuất sắc. Hồi tháng 1, phim cũng xác lập kỷ lục tác phẩm điện ảnh thể loại chính kịch tâm lý thành công nhất Netflix từng phát hành với 21 chiến thắng tại hạng mục Phim xuất sắc của nhiều giải thưởng. Trong danh sách đề cử Oscar năm nay, The Power of the Dog cũng là bộ phim dẫn đầu danh sách đề cử với 12 hạng mục dành cho phim, đạo diễn, kịch bản chuyển thể, nam chính, nam phụ, nữ phụ…

Drive My Car đứng trước vận hội lớn

Bộ phim Nhật Bản Drive My Car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi nhận tổng cộng bốn đề cử tại Oscar 2022 gồm Phim xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Trùng hợp, vào năm 2020, trong số 6 đề cử mà bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho nhận được cũng có các giải dành cho Phim xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Sau cùng, phim giành bốn tượng vàng cho phim, phim quốc tế, kịch bản và đạo diễn xuất sắc cho Bong Joon Ho. Với bốn đề cử Oscar 2022, một giải Phim truyện không nói tiếng Anh xuất sắc tại Quả cầu Vàng cùng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ khác, Drive My Car đang đứng trước cơ hội lặp lại lịch sử huy hoàng của Parasite.

Jane Campion có đề cử đạo diễn xuất sắc thứ hai sau 28 năm

Năm 1994, nhà làm phim Jane Campion nhận hai đề cử Oscar cho đạo diễn xuất sắc và biên kịch, kịch bản gốc xuất sắc với tác phẩm The Piano (1993). Bà đã giành tượng vàng cho kịch bản gốc xuất sắc. Trong danh sách đề cử Oscar 2022, với The Power of the Dog, Campion nhận ba đề cử cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Phim xuất sắc. Chia sẻ với Deadline hôm 8/2, nữ đạo diễn nói: “Mắt tôi ngân ngấn nước. Cảm xúc trào dâng trong lòng. Tôi nghĩ Oscar, hay Viện Hàn lâm, chính là khuôn vàng thước ngọc với đại chúng khi đánh giá chất lượng một tác phẩm điện ảnh. Tôi rất vui khi giải thưởng năm nay đã ghi nhận công lao của rất nhiều con người góp sức vào The Power of the Dog”. Bà gọi đây là khoảnh khắc đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp của mình, bởi “lần cuối cùng tôi nhận được vinh dự này là với The Piano, và đó là chuyện của gần 30 năm trước rồi. Thế nên, đây chính là sự trở lại”.

Phim bom tấn Dune nhận nhiều đề cử Oscar

Trong danh sách đề cử Oscar năm nay, Dune bám đuổi sát nút The Power of the Dog với 10 đề cử dành cho Phim xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Thiết kế sản xuất, Quay phim xuất sắc, Dựng phim xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc… Lịch sử 94 năm của Oscar ghi nhận sự ưu ái của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ dành cho các tác phẩm tâm lý, chính kịch, lịch sử nhưng ít đoái hoài tới dòng phim bom tấn kinh phí lớn khi lựa chọn ứng viên cho hạng mục Phim xuất sắc. Dune là một trong những đề cử hiếm hoi thuộc hạng mục này được đầu tư đến 165 triệu USD kinh phí sản xuất. Tác phẩm được đạo diễn Denis Villeneuve chuyển thể từ bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển của Frank Herbert. Đạo diễn James Cameron cũng từng nhận xét Dune là tác phẩm đậm tính sử thi.

Kristen Stewart nhận đề cử Oscar đầu tiên

Tham gia diễn xuất từ năm lên 9, tới nay, sau 23 năm miệt mài cống hiến, Kristen Stewart đã có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trong bộ phim Spencer của đạo diễn Pablo Larraín, Kristen Stewart thủ vai Công nương Diana. Vai diễn đánh dấu nỗ lực bứt phá khỏi vùng an toàn của Stewart sau nhiều năm gắn bó với kiểu vai người phụ nữ hiện đại ít vướng bận chuyện mâu thuẫn hôn nhân, gia đình. Stewart thủ vai công nương Diana trong khoảng thời gian nghỉ lễ Giáng sinh cùng gia đình Hoàng gia tại dinh thự Sandringham. Khi này, lòng Công nương đang nặng trĩu u buồn vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Thái tử Charles. Người phụ nữ không ngừng đấu tranh để đi đến quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Đề cử của Stewart là thành tựu duy nhất Spencer gặt hái tại mùa Oscar 2022. Cạnh tranh với Stewart ở hạng mục nữ chính này là bốn tên tuổi đã quá quen thuộc với Oscar gồm Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz và Nicole Kidman.

Các cặp vợ chồng cùng nắm tay nhận đề cử

2022 là một năm đáng nhớ khi trong danh sách đề cử cho bốn hạng mục diễn xuất có đến hai cặp vợ chồng nghệ sĩ cùng được xướng tên. Kịch bản The Power of the Dog không có nhân vật nữ chính, nhưng cả bốn gương mặt tham gia vào phim - gồm Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons và Kodi Smit-McPhee - đều nhận đề cử cho nam chính xuất sắc, nữ phụ xuất sắc và nam phụ xuất sắc. Kirsten Dunst và Jesse Plemons đính hôn năm 2017 và đã có với nhau hai mặt con. Họ vào vai cặp vợ chồng “rổ rá cạp lại” trong The Power of the Dog và cùng nhận đề cử cho vai phụ xuất sắc. Bất ngờ tiếp theo đến từ vợ chồng Penelope Cruz và Javier Bardem. Cặp nghệ sĩ tuy không góp mặt trong cùng một tác phẩm nhưng đều nhận đề cử cho vai chính xuất sắc. Javier Bardem được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc với Being the Ricardos còn Penelope Cruz nằm trong danh sách tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ Parallel Mothers. Bạn diễn của Bardem trong Being the Ricardos, Nicole Kidman, là đối thủ cạnh tranh của Cruz ở hạng mục nữ chính.