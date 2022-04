Bất ngờ ở sân khấu Coachella 2022

Ban đầu, CL xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời. Sau sân khấu solo Chuck của CL, cả nhóm 2NE1 xuất hiện và hát I Am The Best. CL tâm sự người hâm mộ luôn mong đợi cả nhóm tái hợp. Do đó, cô chủ động mời các thành viên cùng biểu diễn trong sự kiện.