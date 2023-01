Bắt nghi phạm sát hại người tình, phóng hỏa phòng trọ để phi tang

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ nghi phạm dùng búa sát hại người tình, đốt phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm.

Chiều 18/1, Công an quận Kiến An cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 18h55 ngày 17/1, người dân phát hiện phòng trọ tại ngõ 81 đường Hoa Khê, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, bốc cháy.

Nhận được tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thuộc Công an TP Hải Phòng huy động người và phương tiện dập lửa. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực giường ngủ đã cháy gần như toàn bộ.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Bước đầu, công an xác định người phụ nữ bị thiệt mạng là chị T.T.H.A. (SN 1978, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang), là người thuê trọ.

Ngay trong đêm 17/1, rạng sáng 18/1, công an đã triệu tập Trương Văn Tùng (SN 1995, thường trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là người yêu của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận khoảng 15-15h30 ngày 17/1, do mâu thuẫn tình cảm, Tùng đã dùng búa đập vào đầu chị H.A.

Sau khi thấy người tình bất tỉnh, Tùng dùng xăng tưới lên người phụ nữ và phòng trọ rồi châm lửa đốt, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tùng đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.