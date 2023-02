Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ bán vé số

Sau khi sử dụng hung khí sát hại chị Tr., Phương kéo thi thể nạn nhân ra ghế đá công viên rồi lẩn trốn.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngày 9/2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, hoàn tất hồ sơ bàn giao Lê Văn Phương (SN 2000, ngụ Châu Thành, Long An) cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Long An điều tra xử lý về hành vi giết người.

Phương bị cáo buộc là người sát hại chị Tr. (SN 1986, quê Tiền Giang, hành nghề bán vé số dạo) tại một công viên thuộc khóm 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An rạng sáng 8/2.

Trước đó, người dân đi tập thể dục trong công viên phát hiện chị Tr. nằm bất động ở khu vực ghế đá. Lúc này, chị Tr. đã tử vong, trên đầu có vết thương hở gây mất máu.

Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã khám nghiệm để điều tra. Trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện nghi can sử dụng hung khí rượt đuổi chị Tr., sau đó lên xe bỏ đi. Clip ghi lại tiếng chị Tr. hô hoán: “Trả tiền cho tao”.

Từ hình ảnh camera, các tổ công tác đã lần theo các mối quan hệ của chị Tr. và nhanh chóng xác định nghi can gây án là Phương nên tổ chức truy xét. Đến tối 8/2, một tổ công tác đã bắt được Phương.

Bước đầu, Phương thừa nhận hành vi sát hại chị Tr. Sau khi gây án, Phương kéo thi thể chị Tr. ra đặt tại ghế đá công viên rồi lẩn trốn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tiếp tục làm rõ động cơ gây án của Phương.