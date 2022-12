Bắt nghi phạm mang lệnh truy nã đặc biệt chuẩn bị trốn qua Campuchia

Công an tỉnh Phú Yên nhận thông tin từ Công an huyện Bến Cầu về việc nghi phạm đang chuẩn bị tìm cách móc nối người dân ở khu vực biên giới để sang Campuchia lẩn trốn.

Ngày 14/12, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Phạm Trung Hiếu (tức Hiếu “Ròm”, SN 1988, ngụ xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Nghi phạm trốn truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiếu về hành vi trên.

Phạm Trung Hiếu.

Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương và gây khó khăn trong công tác điều tra, giải quyết vụ án. Đến ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hiếu và lập kế hoạch truy bắt.

Lần theo dấu vết của Hiếu, Công an tỉnh Phú Yên nhận thông tin từ Công an huyện Bến Cầu về việc nghi phạm đang chuẩn bị tìm cách móc nối người dân ở khu vực biên giới để sang Campuchia lẩn trốn.

Ngay sau đó, công an các đơn vị trên nhanh chóng phối hợp bắt giữ Hiếu. Hiện Công an huyện Bến Cầu đã lập biên bản bàn giao Hiếu cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.