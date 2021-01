Bắt nghi phạm giết 2 người do mâu thuẫn tình cảm

Hoàng xảy ra mâu thuẫn tình cảm với anh Quý và chị Nga. Người này bị cáo buộc đã sát hại hai nạn nhân, sau đó tự tử nhưng bất thành.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, ở xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri) để điều tra về tội Giết người.

Theo cảnh sát, khuya 20/1, anh Cao Duy Quý (29 tuổi, ở xã An Ngãi Trung) được người dân phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, nằm trên nền đất trước nhà. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quang Duy.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện chị Đồng Thị Thu Nga (34 tuổi) tử vong bên trong phòng ngủ nhà anh Quý. Cảnh sát làm rõ nghi phạm và bắt giữ Hoàng.

Tại trụ sở cảnh sát, Hoàng khai nhận đã sát hại anh Quý và chị Nga. Sau khi gây án, Hoàng về nhà tự tử nhưng được người thân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Theo cảnh sát, bị can thừa nhận nguyên nhân gây án do mẫu thuẫn tình cảm giữa ba người.