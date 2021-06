Bắt nghi phạm giả danh công an, lừa chiếm tài sản

Tuấn giả danh công an lừa nhiều người dân ở Nghệ An để chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm bị bắt khi đang đón xe bỏ trốn.

Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, ngày 2/6 cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Con Cuông bắt giữ Vũ Anh Tuấn (36 tuổi, trú huyện Đô Lương) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuấn được xác định là người giả danh công an, lừa tài sản của nhiều người.

Nghi phạm Vũ Anh Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, trưa 29/5, anh L.Q.T. (19 tuổi) và V.V.H. (17 tuổi, cùng trú xã Yên Khê, huyện Con Cuông) ngồi tại quán ăn vặt trên địa bàn. Lúc này, một người đàn ông lạ mặt khoảng 35 tuổi, mặc áo sơ mi, quần jean màu xanh, đi xe Yamaha Exciter màu đen đến tự xưng là công an, yêu cầu hai thanh niên đi theo mình.

Tin lời, T. và H. lên xe máy của người này và được chở đến khu vực nghĩa trang ở xã Bồng Khê (huyện Con Cuông). Tại đây, người đàn ông yêu cầu hai thanh niên đưa điện thoại, ví tiền để kiểm tra vì liên quan đến một vụ trộm cắp.

Khi T. và H. đưa hai chiếc điện thoại cùng hơn 500.000 đồng, người này chở hai thanh niên quay lại quán cũ rồi tẩu thoát.

Từ trình báo, Công an huyện Con Cuông đã trích xuất camera an ninh dọc đường và công bố hình ảnh nghi phạm, phát thông báo yêu cầu người dân thông tin khi phát hiện. Công an sở tại cũng treo thưởng 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ được nghi phạm.

Quá trình điều tra, cảnh sát lần ra hành tung và bắt giữ Tuấn vào chiều 1/6 khi anh ta đang đón xe khách bỏ trốn vào phía Nam.

Nghi phạm 36 tuổi khai ngoài vụ việc trên còn thực hiện ít nhất 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện anh sơn.

Theo công an, Tuấn từng có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm thường mặc đồ dân sự đến các khu nhà trọ sinh viên, người lao động, lừa là lực lượng phòng chống ma túy hoặc cảnh sát hình sự đang tham gia phá án.