Bắt nghi phạm đâm chết người đàn ông cùng thôn

Sau cuộc nhậu, Thú tìm đến nhà ông Lợi gây gổ và bị đối phương đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Nam Trà My điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra ngày 23/1.

Hung khí gây án được cảnh sát thu giữ. Ảnh: T.Đ.

Chiều 23/1, sau khi uống rượu, Hồ Văn Thú (21 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Cang) đến nhà ông Hồ Văn Lợi (47 tuổi, trú cùng thôn) để gây gổ.

Trong lúc xô xát, Thú rút con dao tự chế trên tường nhà ông Lợi thì bị chủ nhà giành lại.

Sau đó, ông Lợi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, tay, chân khiến Thú tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My có mặt khám nghiệm hiện trường.

Nghi phạm Lợi sau khi gây án cũng bị công an bắt giữ.