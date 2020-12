Bắt nghi phạm đâm bảo vệ Thế giới Di động

Sau khi đâm gục nam bảo vệ, Chiến lấy hơn 10 điện thoại rồi trốn ở Hà Nội. Công an đã di lý nghi phạm về Bắc Ninh để lấy lời khai.

Tối 8/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Quế Võ và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ Lê Anh Chiến (27 tuổi, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Chiến khi bị bắt. Ảnh: H.N.

Chiến là nghi phạm đâm nam nhân viên bảo vệ của cửa hàng Thế giới Di động (ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để cướp tài sản vào đêm 7/12.

Theo công an, sau khi hạ gục bảo vệ, Chiến lấy cắp hơn 10 điện thoại di động có tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đêm 8/12, nghi phạm bị bắt ở Hà Nội và được di lý về Công an tỉnh Bắc Ninh để lấy lời khai.