Bắt nghi phạm chuyên trộm cắp ở bệnh viện

Giữa khuya, Đạt đi vào Bệnh viện tâm thần Long An lấy cắp tài sản của người đang thăm nuôi bệnh nhân.

Ngày 20/1, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Quốc Đạt (31 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Đạt bị bắt về tội Trộm cắp tài sản. Ảnh: A.L.

Đạt bị cáo buộc đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện tâm thần Long An.

Theo công an, ngày 13/1, ông Huỳnh Minh Tấn (42 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng) đang chăm sóc người thân tại khoa Thần kinh nữ, Bệnh viện tâm thần Long An, thì bị mất điện thoại.

Công an TP Tân An vào cuộc điều tra, xác định Đạt là nghi phạm và bắt giữ người này. Công an thu giữ 3 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác do Đạt trộm của người nuôi bệnh nhân.

Đạt khai anh ta thường vào bệnh viện giữa khuya và thực hiện thành công nhiều vụ trộm tài sản.