Bắt nghi can cướp tiền của khách tại chi nhánh Agribank

Nghi can gây ra vụ cướp tiền của khách tại chi nhánh Agribank ở Đồng Nai đã bị cảnh sát bắt giữ sau 4 giờ trốn chạy.

Tùng (bên trái) bị cảnh sát bắt giữ sau 4 giờ cướp tại ngân hàng. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 28/12, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi can cướp tiền tại chi nhánh Agribank, huyện Vĩnh Cửu. Người này tên Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Đồng Nai)

Theo điều tra, khoảng 14h30 cùng ngày, Tùng mặc áo khoác đen, quần dài màu đen, đi giầy đen, đội nón kết màu đen, đeo kính, chạy xe máy đến chi nhánh Agribank, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Nghi can sau đó đi bộ vào sảnh, lấy trong người khẩu súng nhựa màu đen, uy hiếp người dân đang giao dịch tại quầy.

Thời điểm này, chị T.T.T. (là khách hàng) để 90 triệu đồng trên quầy thì bị Tùng uy hiếp, lấy đi 20 triệu đồng. Nghi can sau đó tháo chạy khỏi ngân hàng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu vào cuộc điều tra. Đến 18h30 cùng ngày, Tùng bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát đang lấy lời khai nghi can để làm rõ động cơ gây án.