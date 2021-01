Bắt nam thanh niên bán súng qua mạng xã hội

Trong lúc Hoàng cầm khẩu súng bán cho nam thanh niên với giá 18 triệu đồng thì bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 20/1, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một vụ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hoàng bị công an bắt giữ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: A.L.

Theo công an, ngày 15/1, Lê Anh Hoàng (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) rao bán một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội.

Một nam thanh niên chưa rõ danh tính, ngụ xã Phú Ngãi Trị (huyện Châu Thành), hỏi mua và hẹn gặp Hoàng tại TP Tân An.

Chiều cùng ngày, Hoàng chở thanh niên trên đến khu vực bãi đất tại phường 7 (TP Tân An) lấy súng bắn thử và đồng ý mua kèm 9 viên đạn với giá 18 triệu đồng.

Khi cả 2 đang giao dịch tại một nhà nghỉ thì bị Công an TP Tân An ập vào bắt giữ.

Khám xét nhà trọ của Hoàng tại xã An Vĩnh Ngãi (TP Tân An), công an thu giữ thêm 2 khẩu súng bắn đạn cao su, 495 viên đạn bi, 4 cây kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy ba khúc, 11 viên đạn kim loại, 13 cây pháo, 10 viên pháo.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai mua số vũ khí trên từ một người khác và bán lại kiếm lời.