'Bật mood' healthy bằng cách nâng cấp đồ gia dụng nhà bếp

Sống khỏe đẹp là phong cách được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Trên hành trình ấy, họ nhận được trợ giúp đắc lực từ đồ gia dụng công nghệ, đặc biệt là tủ lạnh.

Sống khỏe đẹp không còn là trào lưu nhất thời mà đã trở thành phong cách sống được nhiều người theo đuổi. Lối sống này đem đến nhiều lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần.

Để duy trì lối sống này không cần quá cầu kỳ và nghiêm khắc. Sống khỏe đẹp đến từ những điều đơn giản hàng ngày như chú ý đến thói quen ăn uống, sử dụng nguồn thực phẩm và nước sạch, lành. Và để thực hiện điều này dễ dàng hơn, bạn cần nâng cấp chiếc tủ lạnh trong căn bếp của gia đình - “trợ thủ” bảo quản thực phẩm tươi lâu.

Người dùng hiện đại theo đuổi phong cách “eat clean”.

Chiếc tủ lạnh thế hệ mới dành riêng cho giới trẻ của Panasonic với nhiều công nghệ hiện đại là ứng cử viên lý tưởng để có thể cân nhắc khi bạn muốn nâng cấp tủ lạnh.

Sản phẩm được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của Panasonic - Nanoe X - giúp vô hiệu hóa đến 99,99% vi khuẩn, giảm dư lượng thuốc trừ sâu (sau khi rửa) và khử mùi mạnh mẽ, theo kết quả thử nghiệm của Kitasato Research Center for Environmental Science ngày 14/9/2017 và 25/1/2018 trên vi khuẩn Staphylococcus aureus NBRC12732 trong điều kiện buồng 400 lít sử dụng máy phát Nanoe X trong 50 phút (với vi khuẩn trôi nổi) và trong 12 giờ, 5 độ C (với vi khuẩn bám dính). Kết quả thử nghiệm giúp người dùng thêm an tâm về độ an toàn, sạch khuẩn của thực phẩm kể cả khi lưu trữ dài ngày trong tủ lạnh.

Lưu trữ sạch khuẩn thôi là chưa đủ, với thịt cá, rau củ cần giữ trọn vẹn chất dinh dưỡng mới đảm bảo chất lượng bữa ăn. Ngăn đông mềm Prime Fresh rộng đến 32 lít là giải pháp cho vấn đề này.

Ngăn đông mềm Prime Fresh với khả năng cấp đông mềm chuẩn -3 độ C.

Thực phẩm được cấp đông mềm ở -3 độ C, tạo một lớp băng mỏng trên bề mặt giúp giảm oxy hóa đến 20%, giữ trọn vẹn chất dinh dưỡng và hương vị. Người dùng có thể chế biến thực phẩm ngay mà không phải rã đông, giúp hạn chế mất nước và chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Thực phẩm cấp đông mềm cũng dễ cắt gọt, giúp việc chuẩn bị và nấu nướng thuận tiện, nhanh chóng.

Thiết kế ngăn đông mềm tách biệt, cùng cảm biến đặc biệt riêng đảm bảo nhiệt độ tủ lạnh Panasonic luôn duy trì ở mức tối ưu -3 độ C. Khi kết hợp với công nghệ Nanoe X toàn tủ, không gian trong tủ sẽ luôn sạch, hạn chế lây lan mùi. Với những đồ ăn thịt cá được tẩm ướp sẵn, lưu trữ chế độ đông mềm giúp gia vị thấm nhanh hơn, nguyên liệu thơm ngon và đậm đà hơn.

Bên cạnh ngăn đông mềm tiện dụng, ngăn rau quả Fresh Safe cũng là giải pháp lý tưởng giúp bạn có những món ăn từ rau, củ, quả tươi lành, cung cấp nhiều vitamin cho cả gia đình. Công nghệ Fresh Safe giúp duy trì độ ẩm cho rau quả trong ngăn, bảo quản tốt trong thời gian lâu hơn mà không lo bị đổi màu và mất chất dinh dưỡng.

Ngăn rau quả Fresh Safe lưu trữ thực phẩm tươi mới dài ngày.

Tủ lạnh thế hệ mới của Panasonic còn tích hợp những tính năng hữu ích khác, thêm cảm hứng cho lối sống khỏe đẹp mỗi ngày.

Tính năng lấy nước ngoài kháng khuẩn, khử mùi mang đến những ly nước thanh khiết, giúp thanh lọc cơ thể mỗi sáng thức dậy hay sau khi đi tập thể dục về nhờ được làm từ vật liệu kháng khuẩn đặc biệt, cùng bộ lọc carbon khử mùi hiệu quả. Tính năng làm đá tự động tiện dụng, chỉ với một thao tác nút bấm đã có thể làm đá nhanh chóng, trong 120 phút có ngay 200 viên đá tinh khiết, sạch khuẩn.

Tính năng làm đá tự động tiện nghi với một lần nhấn.

Với tủ lạnh công nghệ thế hệ mới của Panasonic, người dùng được truyền cảm hứng nấu nướng ngay tại nhà với nguồn thực phẩm tươi, sạch, nhờ đó tự nâng cấp chuẩn sống của bản thân, chủ động bảo vệ sức khỏe từ sâu bên trong, giữ gìn dáng vóc, tự tin thể hiện cá tính.

Tủ lạnh 2 cánh ngăn dưới thế hệ mới BVBC của Panasonic sở hữu loạt model cùng dòng với các tính năng hiện đại như công nghệ vô hiệu hóa vi khuẩn, giảm dư lượng thuốc trừ sâu Nanoe X, công nghệ đông mềm Prime Fresh+ chuẩn -3 độ C, công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ hay làm đá tự động, lấy nước ngoài…

Loạt sản phẩm tủ lạnh 2 cánh ngăn đá thế hệ mới như NR-BV361GPKV, NR-BC361VGMV, NR-BV361BPKV, NR-BV331GPKV, NR-BV331CPKV, NR-BV331BPKV, NR-BV281BGMV, NR-BV281BVKV, NR-SV281BPKV… có mức giá từ 12,09 triệu đồng.

Để sở hữu chiếc tủ lạnh ưng ý giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon, sạch khuẩn, độc giả tham khảo chi tiết thông tin về tủ NR-BV361WGK hay tủ NR-BV331WGKV.