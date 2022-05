'Bắt ma phá án' - khi hot boy pháp sư xuống núi làm ảo thuật gia

Mang đến góc nhìn thú vị về pháp sư và hồn ma thời 4.0, “Bắt ma phá án” đang phát trên FPT Play xoay quanh chàng soái ca không muốn nối nghiệp trừ tà của gia đình.

Dù phải cạnh tranh với K-drama đình đám “Tái sinh báo thù”, “Bắt ma phá án” vẫn chứng tỏ được sức hút khi rating hai tập mở màn cán mốc 2,8% và 3,6%. Thành công của phim đến từ hình tượng độc đáo của các vị pháp sư trẻ thời hiện đại, đồng thời tạo ấn tượng khi mạnh dạn kết hợp giữa yếu tố hài hước, ma mị của chủ đề trừ tà và không khí ly kỳ trong hành trình điều tra phá án.

Hình tượng mới mẻ của pháp sư thời 4.0

Chuyện phim xoay quanh Cha Cha Woong (Park Hae Jin), chàng trai mang dòng máu của gia tộc shaman mạnh nhất xứ kim chi. Không chịu nối nghiệp tổ tiên, anh rời nhà lên thành phố, hành nghề ảo thuật gia rồi chiêu mộ hồn ma hỗ trợ mình thực hiện những tiết mục ảo diệu để mê hoặc khán giả.

“Bắt ma phá án” xoay quanh câu chuyện về pháp sư trẻ Cha Cha Woong.

Một ngày nọ, cuộc gặp gỡ nàng cảnh sát trẻ Go Seul Hae (Jin Ki Joo) kéo Cha Woong vào chuỗi vụ án nhuốm màu huyền bí. Từ đây, nam chính khám phá nhiều sự thật bất ngờ liên quan đến bản thân, cũng như sợi dây định mệnh giữa anh với Go Seul Hae.

Chẳng phân rõ chính tà, nam chính trong “Bắt ma phá án” là người có nội tâm phức tạp. Chứng kiến thái độ tráo trở của những nạn nhân bị ma ám từng được gia đình anh giúp đỡ, Cha Cha Woong dần chán ghét sự bội bạc trong nghề thầy pháp. Từ đó, anh trở thành một người hành xử dựa trên lợi ích vật chất để tránh những tổn hại không đáng có.

Pháp sư Cha Cha Woong chinh phục khán giả bằng ngoại hình và kỹ năng diễn xuất ấn tượng.

Trong vai trò ảo thuật gia thời hiện đại, Cha Cha Woong thoát ly hoàn toàn hình ảnh của các thầy pháp thế hệ trước. Không xuất hiện với trang phục cầu kỳ, gương mặt thần bí và những buổi trừ tà đầy khói hương, Cha Cha Woong được khắc họa theo hình tượng điển trai, ăn mặc thời trang, có thể khiến phụ nữ đổ gục.

Sức mạnh độc lạ của những hồn ma

Đồng hành cùng pháp sư Cha Cha Woong là bộ ba “tàng hình” Sang Goon, Dong Chul và A Reum. Mang tiếng là nhân viên công ty ảo thuật, kỳ thực nhiệm vụ của ba hồn ma là trợ giúp chủ nhân chinh phục khán giả bằng các màn trình diễn tưởng chừng bất khả thi. Đổi lại, Cha Cha Woong tạo điều kiện để cả ba sớm siêu thoát, đồng thời gửi tiền trợ cấp cho gia đình họ.

Nhờ hỗ trợ chàng pháp sư, những linh hồn được ban tặng vài kỹ năng đặc biệt, vượt xa các oan hồn thông thường. Họ dễ dàng tác động vật lý lên sự vật, bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hại và khiến đối phương sợ hãi.

Ba hồn ma vui vẻ Sang Goon, Dong Chul và A Reum.

Ngoài ra, với tuyệt kỹ đốt vàng mã, Cha Cha Woong có thể thay đổi phục trang của mỗi hồn ma, hay trang bị cho họ đồ công nghệ hiện đại. Trong đó, bộ ba được cung cấp smartphone để thuận tiện gửi hình ảnh hay đoạn ghi âm cho chủ nhân.

Mỗi thành viên dưới trướng nhà ảo thuật đều sở hữu thế mạnh chuyên biệt. Nếu ông chú Sang Goon giỏi chịu đòn, đại ca giang hồ Dong Chul “đấm đâu gục đó” thì cô sinh viên yểu mệnh A Reum là chuyên gia công nghệ kiêm luôn thợ phá khóa.

Yếu tố “thần ám” có một không hai

Bên cạnh những hồn ma, sự thú vị của “Bắt ma phá án” còn đến từ các vị thần. Đó là Choi Gum (Jung Joon Ho) - linh hồn bảo hộ gia tộc nhà họ Cha suốt mấy trăm năm. Khi Cha Woong không nối nghiệp người ông quá cố, Choi Gum phải hiện hình khuyên nhủ, thậm chí đeo bám dai dẳng để buộc anh đảm nhận trọng trách trừ ma độ thế.

Đáng chú ý, Choi Gum không phải là nhiên thần (vị thần tự nhiên). Từng là đại tướng đánh nam phạt bắc, Choi Gum lập vô vàn công trạng hiển hách. Lúc chết đi, ông được người dân kính trọng thờ phụng nghìn năm. Vì lẽ đó, Choi Gum thực chất là một nhân thần.

Choi Gum đeo bám Cha Cha Woong để thuyết phục anh tiếp nhận công việc gia đình.

Tuy nhiên, Choi Gum từng giết bao mạng người nên dẫu trở thành thần linh, ông vướng nhiều sát nghiệp. Để tu thành tiên, Choi Gum cần các pháp sư trợ giúp hành thiện. Dẫu chỉ mới xuất hiện, vị thần này đã tiết lộ mình có sức mạnh như tiên tri, đoán điềm giải mộng…

Gây ấn tượng vì những yếu tố tâm linh của xứ kim chi được lồng ghép thú vị, series “Bắt ma phá án” hứa hẹn tiếp tục đem đến nhiều tràng cười cho khán giả.

Để theo dõi 16 tập phim “Bắt ma phá án” (tựa quốc tế: From now on, showtime!) với phụ đề đầy đủ, khán giả đăng ký tài khoản không mất phí trên FPT Play. Phim lên sóng song song Hàn Quốc mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.