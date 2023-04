Bất lợi của Chi Pu khi thi đấu ở show đình đám Trung Quốc

Theo Sina, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng luôn là chương trình giải trí được khán giả yêu thích, qua mỗi mùa đều mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả. Vì thế, mùa 4 với tên gọi Đạp gió 4 khiến khán giả không khỏi kỳ vọng. Trong tin tức do tờ 163 đưa ngày 3/4, Chi Pu xuất hiện ở danh sách thí sinh tham gia.

Quản lý của Chi Pu từ chối trả lời về vấn đề này nhưng thông tin cô tham gia gần như chắc chắn với khán giả. Ở tấm biển chào đón của MC Huỳnh Hiểu Minh tại địa điểm ghi hình chương trình, tên của Chi Pu kèm dòng chữ “Xin chào” bằng tiếng Việt cũng xuất hiện.

Đây là cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức với Chi Pu.

Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở địa điểm ghi hình mùa 4. Đồng nghĩa, anh tiếp tục đồng hành cùng chương trình năm nay. Ngoài Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Triệu, Hoắc Vấn Hy, Trần Kỳ Nguyên đảm nhận vai trò cố vấn.

Theo 163, chương trình năm nay có sự tham gia của 33 thí sinh - trong đó 17 người đến từ Trung Quốc đại lục, 5 người từ Đài Loan, 4 người đến từ Hong Kong và 7 người từ Việt Nam, Nga, Đức, Nhật Bản, Mỹ.

Tạ Na, Cung Lâm Na, Trương Gia Nghê, Lưu Tích Quân, Ngô Thiến, Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, Trần Ý Hàm, Lư Tĩnh San, nữ diễn viên Hàn Quốc Choo Ja Hyun, Amber (cựu thành viên nhóm f(x))… là những nghệ sĩ tham gia.

Họ đều là những nghệ sĩ hoạt động lâu năm, nên Chi Pu khi tham gia chương trình phải cạnh tranh với loạt đối thủ nặng ký. Ngoài các diễn viên nổi danh, năm nay, chương trình có nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia.

Trong số đó, Cung Lâm Na nổi đình đám tại Trung Quốc nhờ ca khúc Thấp thỏm. Nữ ca sĩ sinh năm 1975 là gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc cổ và được mời tham gia hàng loạt chương trình của Trung Quốc.

Ella (thành viên nhóm S.H.E) là gương mặt quen thuộc và có nhiều giai điệu âm nhạc gắn liền với thanh xuân của khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X. Các bài hát nổi tiếng của nhóm có thể kể đến Tinh cầu 621, Gần đây anh có khỏe không, Người yêu chưa trọn vẹn, Rừng mưa nhiệt đới... S.H.E đến nay vẫn được coi là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu của nền âm nhạc Hoa ngữ. Trước đó, Ella đã tham gia hàng loạt chương trình với vai trò giám khảo.

Amber cũng sở hữu lượng fan đông đảo sau thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc Kpop f(x). Cô có giọng hát lẫn kỹ năng nhảy tốt. Nhiều nghệ sĩ khác trong chương trình cũng được đánh giá cao về giọng hát, đạt nhiều giải thưởng. Chẳng hạn, Tôn Nhạc làm giám khảo nhiều chương trình, tham gia rước đuốc của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh tại Cáp Nhĩ Tân.

Gina Alice Redlinger là nữ nghệ sĩ độc tấu dương cầm người Đức, Lưu Vũ Quân giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất trong Bảng xếp hạng các bài hát tiếng Quảng Đông. Trần Băng tham gia The Voice of China Season 3 và lọt top 8 chung cuộc. Tăng Khả Ny là gương mặt nổi bật ở Thanh xuân có bạn mùa 2.

Trong khi đó, Chi Pu cũng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nhiều năm và phát hành các sản phẩm. Cô có lợi thế ngoại hình sáng, ý tưởng dàn dựng tiết mục sáng tạo, đầu tư và vũ đạo tốt. Đây là ưu điểm quan trọng với một thí sinh trong chương trình giải trí như Đạp gió 4. Tuy nhiên, Chi Pu hạn chế về giọng hát. Cô nhiều lần gây tranh cãi vì chất giọng yếu ớt, thường xuyên chênh phô, vỡ nốt.

Ở ba mùa trước, các diễn viên không có lợi thế giọng hát vẫn có cơ hội lọt vào đội hình ra mắt. Tuy nhiên, số lượng không nhiều, chẳng hạn Quách Thái Khiết, Trương Thiên Ái (mùa 3), Vạn Thiến, Trương Vũ Kỳ, Ninh Tịnh (mùa 1). Mùa 2 chỉ có một diễn viên lọt đội hình ra mắt, trong khi số ca sĩ là 6. Điều đó cho thấy ca sĩ với giọng hát tốt vẫn là lợi thế ở cuộc thi âm nhạc như Đạp gió.

Bất lợi khác của Chi Pu là chương trình xếp hạng theo bình chọn trực tiếp của khán giả tại trường quay. Do đó, các nghệ sĩ Trung Quốc có lợi thế lớn hơn.

Ở tập đầu tiên, 30 thí sinh biểu diễn sân khấu cá nhân và được các cố vấn chấm điểm dựa trên màu sắc cá nhân, khả năng vào nhóm, kỹ năng thanh nhạc và kiểm soát sân khấu. Dựa vào điểm số, họ được chia vào nhóm Vocal (tập trung giọng hát) hoặc Dance (thiên về vũ đạo, kỹ năng trình diễn).

Sau quá trình tập luyện, các thí sinh bước vào vòng công diễn đầu tiên. Như ở mùa trước đó, hàng trăm khán giả nữ ở trường quay là người bỏ phiếu để quyết định nhóm thua hay thắng. Tất cả thí sinh ở nhóm thắng được đi tiếp. Trong khi đó, thí sinh có lượt bình chọn thấp nhất ở nhóm thua tạm bị loại.

Cách thức xếp hạng dựa trên bình chọn của khán giả ở trường quay được áp dụng cho các vòng tiếp theo. Đạp gió 4 chưa công bố cách thức bình chọn và xếp hạng. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên luật chơi từ mùa trước, các thí sinh nước ngoài (bao gồm Chi Pu) gặp bất lợi lớn.

Lý do là khán giả khi đến xem chương trình thường thấy lạ lẫm với ca sĩ nước ngoài và có xu hướng ủng hộ những nghệ sĩ trong nước. Do đó, Chi Pu được dự đoán khó đi đến chặng cuối cùng của Đạp gió 4.

Bốn nữ nghệ sĩ thay đổi thế giới âm nhạc

Cuốn sách Quartet: How Four Women Changed the Musical World của Leah Broad khẳng định chiến thắng của các nhà soạn nhạc nữ để khẳng định vị thế trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Là 4 nghệ sĩ độc tấu nhưng những nhà soạn nhạc nữ Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Dorothy Howell và Doreen Carwithen lại được cuốn Quartet: How Four Women Changed the Musical World khắc họa như một bộ tứ đầy đam mê với âm nhạc.