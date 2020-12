Bắt lái xe gây tai nạn làm chết người tình

Sau khi uống rượu, Đức dùng xe máy chở người phụ nữ sống với mình như vợ chồng rồi gây tai nạn khiến chị Phượng tử vong.

Chiều 26/12, Công an huyện Châu Thành (An Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Đức (35 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, Đức uống rượu vào chiều 12/8. Bị can sau đó dùng xe gắn máy chở người sống với mình như vợ chồng là chị Đoàn Thị Phượng (49 tuổi), từ hướng TP Long Xuyên về Châu Đốc.

Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Khi hai người đến xã An Hòa của huyện Châu Thành thì Đức vượt qua một xe máy khác và va chạm vào một phương tiện chạy cùng chiều phía trước. Do không làm chủ tay lái nên Đức tiếp tục va chạm với ôtô chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chị Phượng tử vong do chấn thương sọ não. Đức và một người chạy xe máy khác bị thương. Qua kiểm tra, Đức có nồng độ cồn 0,471 mg/lít khí thở.

Sau nhiều tháng được tại ngoại hầu tra, Đức bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam để đảm bảo cho việc truy tố, xét xử.