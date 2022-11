Bắt khẩn cấp Phương 'nở' chuyên cho vay nặng lãi kiêm tổ chức đánh bạc

Khởi tố bị can liên quan đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mạnh Cầm về tội "Tổ chức đánh bạc" do liên quan đến đường dây đánh bạc online.