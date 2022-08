Bắt khẩn cấp nhóm người gây rối trước quán bar ở TP.HCM

Bốn người cầm hung khí gây náo loạn trước quán bar ở quận Gò Vấp vừa bị bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, vừa bắt khẩn cấp Lê Võ Minh Duy (18 tuổi, ngụ Long An), Huỳnh Lê Anh Tuấn (SN 2002, ngụ Vĩnh Long) và Tạ Mai Chí Thọ 18 tuổi, ngụ Tây Ninh), Trần Minh Thắng (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, các nghi phạm trên liên quan vụ giật đồ cúng cô hồn, cầm hung khí gây náo loạn trước quán bar ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp. Ảnh: T.L.

Kết quả điều tra xác định khoảng 18h ngày 13/8, Thắng, Duy, Tuấn và Khải (chưa rõ lai lịch) chạy xe lòng vòng trên các tuyến đường tìm nơi để giật đồ cúng cô hồn. Khi đến quán Bar Dubai, họ thấy trước quán đang chuẩn bị cúng nên dừng xe.

Thắng, Tuấn đến chen vào giật đồ cúng nhưng quán chưa cúng xong nên nhân viên bảo vệ cản lại. Trong lúc xô đẩy, một nhân viên bảo vệ xông đến đánh nhóm cướp đồ cúng làm Tuấn bị tét mí mắt.

Sau khi bỏ đi, Thắng gọi điện thoại cho Thanh An (chưa rõ lai lịch) kể lại sự việc và nhờ An đem hung khí đến hỗ trợ. Ngoài ra, Thắng còn rủ thêm Trường, Thọ cùng một số người khác đi trả thù.

An đem bao đựng hơn 10 hung khí đến địa điểm đã hẹn và cùng nhóm Thắng đến quán bar, đuổi đánh các nhân viên đang ngồi phía trước. Lúc này, nhân viên quán bỏ chạy vào trong quán bar, còn các nghi phạm không đuổi theo mà la hét, chửi mắng gây mất an ninh trật tự rồi bỏ đi.

Hung khí thu giữ trong quá trình truy xét. Ảnh: T.L.

Nhóm người bên phía quán bar chuẩn bị hung khí để tìm đối phương đánh trả. Lúc này, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp phát hiện sự việc đã ngăn chặn kịp thời, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua truy xét, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Thắng và 3 đồng phạm. Công an quận Gò Vấp kêu gọi những người đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

“Việc cảnh sát có mặt để ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các nghi góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn ở địa phương. Đây là thành tích của tập thể Công an quận Gò Vấp chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân”, đại diện Công an quận Gò Vấp nói.