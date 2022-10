Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gây ra 14 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ

Công an TP Tây Ninh tạm giữ hình sự Trần Triệu Phú (SN 1999), Lê Văn Phong (SN 2002) và Lê Hoài Bảo (SN 2003, cùng ngụ phường 3, TP Tây Ninh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm 2 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 và iPhone 8 Plus, 2 môtô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng thanh thiếu niên hoạt động trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, thấy nhóm này manh động, liều lĩnh trong thực hiện các vụ cướp giật tài sản và gây mất an ninh trật tự địa bàn, Công an TP Tây Ninh đã lập kế hoạch, đấu tranh triệt xóa.

Ngày 26/10, Công an TP Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Triệu Phú đang lẩn trốn tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau khi cùng đồng bọn thực hiện các vụ cướp giật tài sản trước đó trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng cùng tang vật.

Đồng thời, Lê Văn Phong và Lê Hoài Bảo cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu phố 4, phường 3, TP Tây Ninh.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy và cần tiền để tiêu xài cá nhân, cả 3 đã bàn bạc với nhau sử dụng môtô rảo quanh những tuyến đường vắng trên địa bàn TP Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Châu Thành, để tìm nạn nhân là phụ nữ đang lưu thông trên các tuyến đường để ra tay cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

Các đối tượng thường thay đổi biển số xe, đặc điểm nhận dạng để qua mắt lực lượng chức năng. Với thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 6 đến nay, Phú, Phong, Bảo đã thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hiện Công an TP Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.