Bắt khẩn cấp nhóm cầm mã tấu đập phá bệnh viện

Sau một ngày xông vào Bệnh viện Đa khoa Long An truy sát bệnh nhân và đập phá tài sản, nhóm nam thanh niên đã bị Công an TP Tân An bắt giữ.

Ngày 26/9, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đơn vị này vừa bắt bắt khẩn cấp 4 người xông vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An truy sát bệnh nhân và đập phá tài sản. Những người này gồm Huỳnh Bá Đức (19 tuổi), Đặng Quốc Khánh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cùng ngụ TP Tân An) và Lê Văn Thức (26 tuổi, quê Tiền Giang). Hai người còn lại trong nhóm đã lẩn trốn, công an đang truy bắt. Nhóm đập phá tài sản bệnh viện bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai trước đó có xô xát với anh Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi, ngụ TP Tân An) tại quán karaoke trên địa bàn. Nhóm này và anh Bình hát ở 2 phòng cạnh nhau. Khi đi ra ngoài hành lang mời bia thì mâu thuẫn, anh Bình bị một người trong nhóm ném ly vào đầu, đánh vào vai, tay bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sẵn có hơi men trong người, cả nhóm tiếp tục cầm mã tấu vào Bệnh viện Đa khoa Long An tìm nạn nhân. Không thấy anh Bình, cả nhóm cầm mã tấu vung chém thiết bị y tế tại bệnh viện. Khi bảo vệ đóng cổng và trình báo công an, nhóm này bỏ lại 2 xe máy rồi chạy bộ tẩu thoát. 6 thanh niên xông vào khoa cấp cứu truy sát bệnh nhân Vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An kiếm người để truy sát, nhóm 6 thanh niên không thấy đối phương nên dùng hung khí chém hư hỏng nhiều máy móc.