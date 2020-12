Bắt khẩn cấp người đưa đón bệnh nhân 1440

Phan Thanh Hùng bị bắt khẩn cấp vì tổ chức đón bệnh nhân 1440 khi người này nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Chiều 31/12, đại tá Lâm Thành Sol, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra bắt giữ Phan Thanh Hùng (39 tuổi, ở xã Khánh Bình, huyện An Phú).

Hùng bị cảnh sát bắt giữ ở Bình Dương. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan điều tra, Hùng bị bắt vì là người tổ chức đón bệnh nhân 1440 sau khi người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khi biết bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2, Hùng đã bỏ trốn. Phát hiện nghi can xuất hiện ở tỉnh Bình Dương, Công an An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức bắt giữ.

Người này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo nguồn tin của Zing, bệnh nhân 1440 ở cùng 2 phụ nữ mắc Covid-19 tại Malaysia. Sau khi anh này liên hệ, gia đình trả tiền cho một đường dây để đưa bệnh nhân về nước.

Anh ta cùng người phụ nữ ở Đồng Tháp (bệnh nhân 1452) nhập cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang. Họ sau đó đi chung xe cùng một số người vượt biên khác.

Sau đó, người phụ nữ về Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, còn bệnh nhân 1440 về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.