Bắt khẩn cấp người chồng bạo hành vợ

Trưa 31/5, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1976, xã Song Phú) để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ vợ.

Theo kết quả điều tra, ngày 29/5, Công an xã Song Phú tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm (hành hạ vợ) xảy ra tại ấp Phú Trường Yên. Nạn nhân được xác định là L.T.H. (SN 1976, thường trú tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ), vợ sống chung nhà với Khoa.

Qua làm việc, chiều 29/5, người thân trong gia đình có chứng kiến việc Khoa đang có hành vi đánh vợ bằng cây chổi bông cỏ. Người thân của Khoa can ngăn không được, nên dùng điện thoại quay lại clip. Clip này được đăng tải trên mạng xã hội.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Khoa.

Lãnh đạo Công an huyện Tam Bình chỉ đạo các Đội nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với Công an xã Song Phú khẩn trương xác minh điều tra. Khi lực lượng chức năng đến nhà làm việc, Khoa còn xỉn. Người vợ đi đâu không rõ.

Đến sáng 31/5, Khoa tỉnh táo và làm việc với cán bộ điều tra. Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi nhiều lần đánh vợ. Trong sáng 31/5, bà L.T.H. cũng đến cơ quan công an làm việc và cho biết nhiều lần bị chồng đánh. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tím do bị chồng hành hạ nhiều lần.

Công an huyện Tam Bình đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc, đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày 29/5. Đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của người phụ nữ ở con đường cạnh bờ kênh.

Trong clip, người đàn ông liên tục chửi bới và vung chổi đánh, còn người phụ nữ khóc lóc, kêu la thảm thiết. Không chỉ dùng chổi, người đàn ông này còn đạp mạnh vào người nạn nhân. Đoạn clip dài khoảng 90 giây gây phẫn nộ với nhiều người xem.