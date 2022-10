Bắt khẩn cấp người cha hành hạ con ruột ở Đà Lạt

Trưa 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt cho biết đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thành Luân (sn 1985) về hành vi hành hạ con ruột.

Theo kết quả điều tra, xác minh bước đầu của Cơ quan Công an và Viện kiểm sát TP Đà Lạt, khoảng 21h ngày 19/10, sau khi nhậu về nhà ở căn chung cư Mẫu Tâm, P 5, TP Đà Lạt, nghi con trai ruột của mình là cháu N.Đ.A.H. (SN 2012) lấy trộm 100.000 đồng, Luân bực tức dùng tay đánh vào mặt, vào người cháu H. rồi bắt cháu cởi hết quần áo.

Công an TP Đà Lạt đã bắt khẩn cấp gã cha mất nhân tính.

Sau đó, Luân cởi dây thắt lưng bằng da, đánh vào người cháu H., rồi dùng dây thắt lưng cột vào cổ bắt cháu. Luân dùng tay cầm một đầu thắt lưng, kéo lê, bắt cháu H. bò dưới đất, từ tầng 1 của chung cư ra cầu thang bộ, xuống tầng trệt, vừa bò vừa bắt sủa tiếng chó.

Khi đến sảnh của chung cư, Luân bắt cháu H. bò ra đường rồi quay lại, Luân dùng chân đạp vào mông, rồi dùng tay kéo sợi dây thắt lưng lôi cổ cháu H., bắt cháu H. tiếp tục bò vào trong chung cư. Lúc này, mọi người phát hiện can ngăn, Luân mới dừng hành vi.

Cháu H. bị cha ruột dùng thắt lưng da đánh.

Từ sáng sớm 21/10, đoạn clip từ camera an ninh khu chung cư ghi lại cảnh trên bị phát tán, xuất hiện nhiều tin đồn. Nhiều người bàn tán là cha dượng hành hạ con riêng của vợ, cha ruột đối xử tệ bạc với con ruột... Đa phần những ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ với kẻ làm cha mà không coi con mình như con người. Cháu bé còn nhỏ, trót lỡ dại, nhưng bị kẻ làm cha đối xử tàn tệ. Trong đoạn clip, nhiều lần đứa con trai nhỏ quỳ xuống xin cha tha tội, nhưng vẫn bị hành hạ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương làm việc với những người chứng kiến sự việc, triệu tập làm với Luân. Có đủ căn cứ xác định hành vi của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự và bắt khẩn cấp đối với Luân để làm rõ hành vi phạm tội và xử lý đối tượng theo pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do say rượu, nên mất kiểm soát hành vi.

Việc Công an TP Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc, bắt giữ người cha vô nhân tính này khiến người dân đồng tình, ủng hộ, mong muốn các cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm khắc đối tượng.