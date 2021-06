Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người ở Long An

Trích xuất camera, cảnh sát đã xác định Huỳnh Minh Hậu liên quan vụ chém chết người đàn ông lúc rạng sáng.

Chiều 4/6, Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Minh Hậu (tự Tí Cu, 29 tuổi, ở huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: A.L.

Theo điều tra, rạng sáng 3/6, nạn nhân Nguyễn Công Bảo (27 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) chạy xe máy chở anh Nguyễn Công Bằng (21 tuổi) trên đường ĐT824 hướng thị trấn Đức Hòa (Long An) về huyện Hóc Môn.

Đến xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, một nhóm thanh niên chạy xe máy áp sát anh Bảo. Một người trong nhóm này cầm dao chém vào cổ, đầu khiến nạn nhân tử vong.

Qua trích xuất camera, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Huỳnh Minh Hậu. Công an tỉnh Long An đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra nguyên nhân án mạng.

Cũng trong chiều 4/6, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, đã biểu dương thành tích phá án, khen thưởng Phòng cảnh sát hình sự tỉnh và Công an huyện Đức Hòa mỗi đơn vị 5 triệu đồng.