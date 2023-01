Bắt khẩn cấp cán bộ địa chính xã về tội nhận hối lộ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Ngân (SN 1982), cán bộ địa chính xã Đức Thông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đang làm cán bộ địa chính thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Hoàng Thị Ngân đã vòi vĩnh và nhận tiền của những người muốn làm nhanh các thủ tục hành chính đối với các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, xin cấp thủ tục đất đai trên địa bàn Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, sau đó Ngân đã bị điều chuyển công tác sang xã Đức Thông huyện thạch an.

Ngày 28/12/2022, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Hoàng Thị Ngân.

Hiện vụ án được tiến hành mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.